Он называется FusionFlight AB6 JetQuad и описывается как самый мощный и самый компактный воздушный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой (VTOL).

FusionFlight анонсировала свое первое летательное устройство такого типа еще в 2019 году, когда представила AB5 JetQuad. Компания описала его как самый маленький и самый мощный в мире дрон VTOL с реактивным двигателем. Он оснащен четырьмя дизельными микротурбинными реактивными двигателями, которые совокупно генерируют 200 л. с. мощности. Теперь FusionFlight представила обновленную версию AB5 под названием AB6 JetQuad.

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Воздушный транспорт описывается, как беспилотная, уменьшенная версия Harrier Jump Jet – реактивного истребителя, разработанного в 1960-х годах, и первого VTOL той эпохи.

AB6 JetQuad размером с чемодан – 120 x 90 см. Сухая масса аппарата составляет 24 килограмма, а топливный бак вмещает 18 литров дизеля, керосина или специального горючего Jet-A. Его микротурбинные реактивные двигатели обеспечивают тягу в 700 ньютонов. При полной заправке и с максимальным грузом на борту (18 кг), AB6 способен проводить в воздухе до 25 минут, но движение на максимальной скорости уменьшает время полета до 15 минут. Без груза время работы увеличивается.

AB6 JetQuad не имеет винтов или крыльев, но может летать даже в тесных местах и справиться с тяжелыми погодными условиями – это два главных слабых места обычных дронов. Также реактивный дрон может подниматься на высоту до 11 километров, недоступную для большинства коптеров. Взлет и посадка осуществляются с любой устойчивой поверхности. Но есть и недостаток: высокий уровень шума реактивных двигателей.

Фото: FusionFlight AB6 JetQuad / FusionFlight, Autoevolution

FusionFlight утверждает, что AB6 JetQuad сочетает вертикальный подъем вертолета с высокой скоростью реактивного истребителя. А двигаться в воздухе аппарат может со скоростью до 400 км/ч. Управление осуществляется удаленно с помощью ручной станции с радиусом действия до 50 километров.

FusionFlight сообщает, что цена базовой версии AB6 JetQuad составляет колоссальные 100 000 долларов.