Він називається FusionFlight AB6 JetQuad та описується як найпотужніший та найкомпактніший повітряний апарат з вертикальним зльотом і посадкою (VTOL).

FusionFlight анонсувала свій перший літальний пристрій такого типу ще у 2019 році, коли представила AB5 JetQuad. Компанія описала його як найменший і найпотужніший у світі дрон VTOL з реактивним двигуном. Він оснащений чотирма дизельними мікротурбінними реактивними двигунами, які сукупно генерують 200 к.с. потужності. Тепер FusionFlight презентувала оновлену версію AB5, яка називається AB6 JetQuad.

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Повітряний транспорт описується, як “безпілотна, зменшена версія Harrier Jump Jet – реактивного винищувача, розробленого у 1960-х роках, і першого VTOL тієї епохи.

AB6 JetQuad розміром з валізу – 120 x 90 см. Суха маса апарата становить 24 кілограми, а паливний бак вміщує 18 літрів дизелю, гасу чи спеціального пального Jet-A. Його мікротурбінні реактивні двигуни забезпечують тягу у 700 ньютонів. При повній заправці та з максимальним вантажем на борту (18 кг), AB6 здатен проводити у повітрі до 25 хвилин, але рух на максимальній швидкості зменшує час польоту до 15 хвилин. Без вантажу час роботи збільшується.

AB6 JetQuad не має гвинтів чи крил, але може літати навіть у тісних місцях і впоратися з важкими погодними умовами – це два головних слабких місця звичайних дронів. Також реактивний дрон може підійматися на висоту до 11 кілометрів, недоступну для більшості коптерів. Зліт та посадка здійснюються з будь-якої стійкої поверхні. Але є й недолік: високий рівень шуму реактивних двигунів.

Фото: FusionFlight AB6 JetQuad / FusionFlight, Autoevolution

FusionFlight стверджує, що AB6 JetQuad поєднує вертикальний підйом гелікоптера з високою швидкістю реактивного винищувача. А рухатись у повітрі апарат може зі швидкістю до 400 км/год. Керування здійснюється віддалено за допомогою ручної станції з радіусом дії до 50 кілометрів.

FusionFlight повідомляє, що ціна базової версії AB6 JetQuad становить колосальні 100 000 доларів.