Компания Renault объявила, что ее новый внедорожник будет называться "Австралийским".

Название происходит от латинского слова “australis”, которое означает “южный”. Слово Austral является резонансом во многих европейских языках, включая французский, что в первую очередь важно для бренда.

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"Austral вызывает ощущение энергии и тепла южного полушария. Это название, которое приглашает путешествовать и идеально подходит для внедорожника. Это гармоничный баланс звуков, которые легко произносятся и интернациональны", – говорит Сильвия Дос Сантос, менеджер по стратегии названия моделей в отделе глобального маркетинга Renault.

Сейчас о предстоящей новинке известно немного. Новый внедорожник будет "высокотехнологичным, просторным и приятным в движении, привнося что-то новое в C-сегмент", сообщает Renault. Сейчас известно, что Austral будет иметь пятиместный салон, а его длина составит 4,51 метра.

Renault сообщает, что название Austral было зарегистрировано в патентном ведомстве еще в 2005 году, но только сейчас стало соответствовать ключевым критериям именной номенклатуры марки. Austral заменит Kadjar в линейке Renault, а в продажу поступит весной 2022 года.