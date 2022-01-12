В Україні було продано 16 297 нових автомобілів Renault. За підсумками 2021 року ринкова частка Renault Україна склала 14,01% (легкові та комерційні автомобілі разом).

За результатами 12 місяців 2021 року бренд Renault став лідером на ринку легкових та комерційних автомобілів (з часткою ринку 14,01%). В ТОП-5 найпопулярніших моделей в Україні дві – Renault: Duster та Sandero. Французький бренд також став першим в корпоративному сегменті з часткою ринку 22,71%.

Протягом 2021 року в Україні оновлювався модельний ряд Renault. Компанія запустила серію новинок серед комерційної техніки та кросоверів: влітку – нову лінійку комерційних автомобілів Trafic фургон, Express та Express фургон, а також новий міський кросовер Captur, восени були представлені оновлений кросовер Duster та новий кросовер Koleos.

Також цікаво тест-драйв Renault Megane sedan

Відразу дві моделі Renault увійшли до ТОП-5 найпопулярніших моделей в Україні на ринку нових автомобілів: Duster (5 576 проданих авто) і Sandero (3 330 авто).

За підсумками 2015-2021 років бренд Renault – лідер з продажів корпоративним клієнтам в Україні Такі результати досягаються завдяки довірі численних клієнтів. Створення конкурентоспроможної пропозиції на ринку корпоративних продажів, максимально адаптованої до побажань клієнтів, а саме юридичних осіб будь-якої форми власності (від представників малого і середнього бізнесу до великих українських і міжнародних компаній, а також лізингових компаній і державних структур) – це один з пріоритетів АТ “Рено Україна”.

Сім'я дилерських центрів Renault міцніє та зростає. Протягом 2021 року було відкрито 2 нових дилери у містах Умань та Суми, а також сервіс-партнер у м. Дрогобич. У жовтні в Києві був відкритий концептуальний центр «Віннер Оболонь» за найновішими стандартами. В Україні налічується 40 центрів Renault і цього року компанія продовжить розвивати дилерську мережу.