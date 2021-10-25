С 1 ноября 2021 года в официальной дилерской сети Renault начинаются продажи обновленной модели Koleos стоимостью от 648 900 грн при условии покупки в кредит.

Самый большой кроссовер от Renault – модель Koleos – в очередной раз обновился. Изменения незначительны, они сделали автомобиль более узнаваемым и технологичным.

Технологичность

Обновленный Renault Koleos 2021 получил фирменную подсветку передних и задних фонарей с использованием 100% светодиодной технологии. Светодиодные передние фонари обеспечивают на 25% лучше показатели освещенности, чем галогенные технологии, одновременно снижая потребление энергии на 10%. В светодиодные задние 3D фонари встроены динамические указатели поворота.

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При заказе версии с полным приводом отныне доступна система контроля движения при спуске. Она работает от 5 до 30 км/ч и ограничивает скорость спуска автомобиля без использования педали тормоза.

Комфорт

Обновленный Koleos получил новый кожаный салон. Новая обивка Riviera Camel, доступна с уровня комплектации Intense, также предлагается со вставками из коричневого дерева на дверных панелях и приборной панели для настоящего ощущения изысканности в салоне Koleos. Предлагается также высококачественная обивка сидений из кожи Nappa в двух цветах вместе со стильными подголовниками повышенного комфорта.

Koleos представлен в Украине в двух вариантах комплектаций и двух исполнениях привода – передним и полным. Кожаный салон можно заказать за доплату. Цена автомобиля за полную стоимость с передним приводом начинается от 708 900 грн, в кредит по программе Renault Бонус – по 648 900 грн. Максимальная комплектация с полным приводом оценена в 845 200 при условии уплаты полной стоимости и 785 200 грн – в кредит.

Koleos оснащен бензиновым двигателем мощностью 171 л. с., обеспечивающим крутящий момент 233 Нм при 6000 об/мин. Автомобиль Renault Koleos производится в г. Пусан (Южная Корея).