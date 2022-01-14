Задача з пошуку місяця та власне паркування автомобіля стала значно простішою завдяки новим розробкам компанії Renault.

Інновації – це найголовніше з того, що робить Renault з часу створення. Впродовж десятиліть інженери Renault шукають і знаходять рішення, які допомагають зробити водіння зручнішим, практичнішим та безпечнішим.

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Інноваційна система паркування однією педаллю, розроблена керівником проєкту Джонг-Хуном та інженером з алгоритму системи Пап, продовжує традицію перетворення перешкод на переваги.

У 1898 р. Луї Рено запатентував коробку передач із прямим передаванням крутного моменту від двигуна до карданного валу, що призвело до виникнення поняття "пряма передача" та всесвітнього застосування цього винаходу. За кілька тижнів, разом зі своїми братами Марселем та Фернаном, він заснував компанію Renault Frères, розпочавши неймовірну подорож, в якій інженери цього бренду постійно намагаються перевершити самих себе в інноваціях. І на цьому Джонг-Хун і Пап знаються дуже добре! Їм дали завдання розробити систему "Вдосконалений помічник з паркування", і вони мали знайти рішення, яке докорінно змінювало їхній проєкт через "кнопкову війну", викликану зовсім іншою розробкою, що з’явилася за два місяці до завершення проєкту.

Щоб паркуватися було простіше

Вже багато років Renault встановлює на свої авто системи допомоги водієві для спрощення паркування. Першим кроком у цьому напрямку було встановлення сенсора паркування в 1990-х – 2000-х роках, спочатку в задній частині авто для заднього ходу, а потім і спереду. Пап усміхається: "Тепер не треба було виходити з машини, щоб подивитись, чи достатньо місця для паркування".

За кілька років у допоміжних системах паркування з’явилась камера заднього виду, а також 360-градусна камера з повним оглядом. "Тепер водій не тільки чув звуковий сигнал, а й бачив положення перешкод на мультимедійному екрані, вбудований в панель приладів".

Коли Easy Park Assist (легке паркування) вперше встановили на Espace 5 у 2015 році, "ми вступили в нову еру", – каже Пап. Коли водій активує цю опцію, машина сама знаходить простір, достатній для паркування, і сама розраховує лінію руху, повертаючи руль, а водієві залишається лише контролювати прискоренням, гальмуванням та перемиканням від заднього ходу до руху і ручне гальмо.

Переробивши модель Espace у 2019 році, Renault вирішила піти ще далі в автоматизації паркування: була розроблена власна система допомоги в паркуванні, яка контролює все авто під час маневрування – від знаходження місця для парковки до вимикання двигуна. Систему Easy Park Assist замінила система Advanced Park Assist (вдосконалений помічник з паркування).

Втілення цього амбітного задуму довірили двом найперспективнішим інженерам. Джонг-Хун, керівник проєкту з розробки допоміжних систем, мав запропонувати ідею нової системи, а Пап, інженер з алгоритмів допоміжних систем, мав її реалізувати.

Найсерйознішим обмеженням у їхній роботі було те, що система мала підпадати під категорію "допомога водієві", а не зводитись до передачі контролю. Тобто вони мали забезпечити повну участь водія в усьому процесі маневрування.

Для Джонг-Хуна і Пап це було простіше простого! Вони запропонували ідею кнопки, яку водій мав би натискати і тримати. "Щоб почати маневр, водієві треба було лише натиснути кнопку, а в разі якоїсь проблеми відпустити її і знову натиснути для завершення паркування", – пояснив Джонг-Хун. Добре було те, що на центральній консолі залишалось місце для кнопки, оскільки кнопку крейсерського режиму / обмеження швидкості перемістили на кермо. Нову кнопку можна було зручно розмістити на центральній консолі, де водій міг би легко працювати з нею, а лікоть був би в зручному положенні – ідеально під час маневру, що може тривати кілька десятків секунд!

Однак не враховувалося інше нововведення – електронне паркувальне гальмо Autohold, якому був наданий пріоритет над системою Advanced Park Assist. Лише за кілька місяців до випуску автомобіля проєкт Джонг-Хуна і Пап розвалився: їхня ідея використання кнопки як "утримувача" уваги водія більше не задовольняла.

Від кнопки до педалі

Тепер, коли вже не було кнопки, що мала утримувати увагу водія і забезпечувати зручність користування, здавалося, що проєкт приречений. Але наші рішучі і креативні інженери не здалися!

Спочатку Джонг-Хун і Пап хотіли додати ще одну кнопку, але часу для цього вже не було, особливо зважаючи на рішення "розвантажити" центральну консоль нового Espace. Вони ще розглядали можливість розташування кнопки активації системи Advanced Park Assist під мультимедійним екраном, але тоді було б не дуже зручно протягом всього маневру паркування натискати на кнопку витягнутою рукою. У них була одна єдина альтернатива – знайти інший спосіб контакту... От тоді вони й запропонували задіяти педаль акселератора!

"Ми швидко зрозуміли, що використання педалі акселератора як точки контакту – це найоптимальніше рішення. Так забезпечується участь водія, і це працює так само, як і кнопка. Все, що водієві потрібно було зробити, це тримати ногу на педалі, щоб активувати маневр, і відпустити, щоб зупинитися" - Джонг-Хун, керівник проєкту з розробки допоміжних систем Renault.

Наближався день випуску автомобіля, тому діяти треба було швидко. Джонг-Хун і Пап почали розробляти прототип. Вони працювали швидко, але ефективно, і швидко він був представлений. Їхнє рішення, що дістало назву "Паркування однією педаллю", захопило уяву і здобуло прихильність. Відгуки тих, кому запропонували протестувати новинку, були більше ніж позитивні! "Ми здійснили випробування системи користувачами, і результати були дуже гарні: всі відмітили простоту і легкість користування", – каже Пап.



Рішення задіяти педаль було реалізоване в рекордно короткий строк – всього два місяці! "Це просто нечувано – повністю змінити концепцію всього за два місяці! І все ж нам це вдалося! За звичайних обставин розробка такої інновації зайняла б два роки", – пояснює Джонг-Хун.

Заявку на патент відправили негайно. Джонг-Хун відповідав за архітектуру і роботу системи, Пап відповідав за алгоритм.

Але справжнє задоволення було від того, що рішення використати педаль спрацювало навіть краще, ніж кнопка. По-перше, тому що нею простіше користуватись. Водієві не треба знаходити кнопку, щоб почати маневр, а працювати педаллю для нього природніше. По-друге, тому що так безпечніше. Якщо виникає проблема (наприклад, якщо за машиною з’являється пішохід або тварина), водій інстинктивно відпускає педаль. І по-третє, тому що система працює не повністю автономно. Зараз сам водій може контролювати швидкість маневру, тоді як раніше швидкість встановлювала система, незалежно від того, як водій натискав кнопку. За допомогою системи Advanced Park Assist у поєднанні з рішенням "Паркування однією педаллю" водії тепер можуть контролювати швидкість маневру до 7 км/год. Більше того, якщо раніше треба було дочекатись повної зупинки, щоб відновити маневр, тепер це можна зробити "на ходу".

"Використання педалі дозволило нам піди далі і перейти від простої функції кнопки "on/off" (ввімкнути/вимкнути) до покрокового управління. Це був непростий шлях, справжній виклик, але все, що трапилось, зрештою привело нас до рішення, яке виявилось навіть кращим за нашу першу ідею" - Пап, інженер з алгоритмів допоміжних систем Renault.

Труднощі й негаразди лише змусили Джонг-Хуна і Пап розробити таку допоміжну систему, з якою працювати простіше й легше. Система, встановлена в моделі Espace, виявилась настільки досконалою і практичною, що її без жодних змін застосували в новому Mégane E-TECH Electric, що красномовно засвідчує визнання їхнього доробку. Ця невидима система, що працює на інтуїції, ідеально пасує до лаконічного і елегантного інтер’єру нової моделі.

Інновація Джонг-Хуна і Пап демонструє потужну творчу силу, що створює портфоліо інтелектуальної власності компанії Renault та новаторство її працівників.

На церемонії нагородження авторів інновацій 2021 Renault Frères, де відзначили цей винахід, Люка де Мео сказав: "В основі нашого стратегічного плану "Renaulution" (Ренолюція) знаходиться бажання зробити нашу компанію справді технологічною і пропонувати користувачам найкращі сервіси і хай-тек в наших автомобілях. Ми зараз у процесі входження в автомобільну еру 4.0 – еру штучного інтелекту. Для того, щоб щодня робити наші автомобілі кращими, ми підвищуємо рівень професіоналізму в галузях інтерфейсів, великих обсягах даних, сервісних платформ, операційних систем, кібер-безпеки, зв’язку і альтернативних джерел енергії. У цьому ми можемо покладатися на власні ресурси, знання і вміння. Наші автомобілі і послуги відрізняються інтелектуальними рішеннями, які дають клієнтам новий досвід, емоції і задоволення від водіння.