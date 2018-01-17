На Детройтском автосалоне был показан Kia Forte третьего поколения. На некоторых рынках, в том числе и на нашем, эта модель продается под названием Cerato.

Во время презентации были озвучены сроки выхода новинки на рынок. По словам представителей компании, автомобиль появится на рынке США уже в 2019 году.

Внешность передней части Kia Forte третьего поколения перекликается с Kia Stinger, задняя часть имеет нечто общее с Kia Optima.

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Под капотом новинки находится 2,0-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель, который выдает 145 л.с. и 179 Нм крутящего момента. Он может работать в тандеме как с 6-ступенчатой механической коробкой передач, так и с вариатором.

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В комплектации значится 8-дюймовый экран информационно-развлекательной системы, Apple CarPlay и Android Auto, беспроводная зарядка смартфона, звуковая система Harman Kardon мощностью 320 Вт и адаптивный круиз-контроль.