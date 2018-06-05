Державне регулювання в сфері розмитнення вживаних автомобілів, важко назвати ефективним. Очевидно, що існуюче законодавство з цього питання потребує термінових та кардинальних змін.

Розуміють це і в парламенті. Нещодавно голова комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна розповіла про нові ставки за якими можна буде розмитнювати вживані авто. На її думку ставки треба знизити.

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“Зараз на новий автомобіль з об'ємом двигуна в 1,6 тис. Куб. см акциз становить € 427, віком до п'яти років - € 2 629, понад п'ять років - € 3 906. За моєю шкалою, за новий автомобіль з таким об'ємом двигуна потрібно буде заплатити € 150, до п'яти років (Євро-5) - € 300, 2005-2009 роки випуску (Євро-4) - € 750, 2000-2004 роки (Євро-3) -: € 1 500 ", - пояснила Южаніна. При цьому за автомобілі стандарту Євро-2 доведеться заплатити € 7 500, додала Южаніна.

Такі ставки розмитнення не влаштовують багатьох українців, По-перше в усіх країнах світу стандарти “Євро” застосовуються лише по відношенню до нових авто. По-друге, ми живемо в країні яка має свою національну валюту і прив’язувати ставки розмитнення до валют інших країн нелогічно. По-третє, такі ставки не вирішать проблеми масової експлуатації українцями авто на іноземній реєстрації.

У співтоваристві власників авто “на бляхах” так прокоментували ситуацію. “Нам в черговий раз пропонують напівзаходи. Не секрет, що більшість авто на Єврономерах, які українці купують і якими користуються - мають стандарти Євро-4, Євро-3 або Євро-2. Це відбувається по ряду причин:

1) Основна причина - у людей банально немає грошей на нові машини або щодо нового (до 5-ти років) випуску. Були б кошти, люди купували б машини з салонів як пані Южаніна, а також більша частина українських депутатів і уряду;

2) Друга причина - ринок завалений машинами на українській реєстрації в жахливому стані (в тому числі і завдяки нашим дорогам), які стоять в рази дорожче за європейські аналоги тих же років. З цієї причини будь-яка нормальна людина хоче купити авто яке не потребує великих вкладень і яке буде набагато в кращому стані, ніж він може взяти його тут.

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Таким чином складається враження, що в нашому уряді вважають, що середньостатистичний українець зі своєї ЗП в 150-300 у.о. повинен ще попрацювати кілька років, щоб накопичити і оплатити розмитнення авто, який він купив або хоче купити собі в Європі. На тлі європейських зарплат (які апріорі в кілька разів вище наших) і їх цін на розмитнення (нагадаємо, що ця процедура в середньому коштує 300-500 євро МАКСИМУМ) все це виглядає неприпустимо”, пишуть активісти товариства “евробляхерів”.