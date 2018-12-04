Зареєстровано законопроект, який переносить час "запуску" вже діючих законів (на основі проектів №8487 та 8488) на 1 березня 2019 року.

Закони, що змінюють правила розмитнення легкових автомобілів та дають можливість "легалізувати" авто на іноземній реєстрації, вже набули чинності, а новий механізм, хоч повільно, та все ж запрацював.

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Однак є імовірність, що ці правила можуть бути тимчасово "заморожені" до 1 березня 2019 року. Таку пропозицію внесено у Верховну Раду в законопроекті №9352. Якщо цей проект стане законом, від моменту набуття ним чинності та до 28 лютого 2019 року повернеться розмитнення за добре відомим "законом 3251", але з усіма умовами, які були присутні в ньому: авто має бути вироблене не раніше 1 січня 2010 року, спеціальними ставками акцизу можна скористатись лише 1 раз протягом року, авто не підлягає продажу протягом 365 днів, а якщо продавати – доведеться сплатити повний акциз за вже скасованими "драконівськими" ставками. Також не допускатиметься розмитнення легківок походженням із РФ.

Автор ініціативи, нардеп Юрій Дерев’янко, в пояснювальній записці до свого законопроекту №9352 зазначив, що на його думку прийняті Верховною Радою закони (№2611-VIII та 2612-VIII) не відповідають конституційним принципам верховенства права, і в них присутній ряд неузгоджених із іншими законодавчими актами моментів.

Час, на який пропонується перенести "повторний запуск" наразі діючих правил, потрібний "для вдосконалення механізму ввезення на митну територію України і розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією".

Нагадаємо, що раніше Ю. Дерев’янком, а також, окремо, С. Капліним, були зареєстровані постанови про скасування рішень ВР про прийняття в цілому законопроектів №8487 та 8488 (це ті, якими і введено нові правила розмитнення). Однак жодна з постанов не отримала достатньої кількості голосів нардепів: того ж дня законопроекти які пропонувалось відхилити, були підписані Головою ВР, а наступного – Президентом. З 25 листопада 2018 року ці закони діють.