Компанія Toyota представила концептуальний "пригодницький" кросовер Future Toyota Adventure Concept (FT-AC). Серед "фішок" концепту – знімні "протитуманки", які можна використовувати як ліхтарі, а також інфрачервоні камери з функцією автоматичного вивантаження записів в "хмарне" сховище.

Кросовер укомплектований захисними накладками на крила і бампери, 20-дюймовими колісними дисками, чотирма буксирувальними гаками і світлодіодним оптикою, повідомляє motor.ru.

Багажник на даху концептуального кросовера – для перевезення будь-якого спортивного інвентарю та туристичного спорядження. Встановлені в передній частині світлодіодні габаритні вогні можна використовувати для освітлення простору навколо автомобіля, підсвічування дороги або як спалах для інфрачервоних камер, інтегрованих в бічні дзеркала.

Як і протитуманні фари, камери можна зняти і встановити на велосипед або шолом. Завдяки вбудованій точці доступу Wi-Fi ролики будуть автоматично завантажуватися в хмарне сховище. Крім цього, цю функцію можна використовувати для організації прямих трансляцій. Кросовер також оснащений функцією геолокації, яка допоможе туристам повернутися в табір, якщо вони заблукали.

У компанії відзначають, що FT-AC – це дизайн-проект. Однак серійний варіант такої машини міг би оснащуватися бензиновим двигуном і повним приводом з системою контролю вектора тяги, різними режимами роботи керуючої електроніки і блокуванням міжосьового диференціала. Крім цього, не виключається можливість використання гібридної силової установки.

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