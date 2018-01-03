Новий Mercedes-Benz G-Class покажуть у середині січня на автошоу в Детройті. Там же будуть розкриті всі технічні характеристики і ціни.

Кілька тижнів тому були розсекречені фотографії інтер'єру нового Mercedes G-Class. На них видно, що найдорожчі версії отримають віртуальну панель приладів, 12,3-дюймовий екран і комфортабельні сидіння з функцією масажу.

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Зовні G-Class практично не зміниться. Його вигляд вже багато десятиліть приносить успіх і прибуток компанії Mercedes-Benz. Єдиний елемент, який видає модель 2018 року – нові світлодіодні фари.

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Конструкція легендарного позашляховика теж залишиться без серйозних змін. Рама, повний привід і нерозрізні мости – незмінний атрибут, який дістався G-Class ще з армійських часів. Моторна гамма буде складатися з двох бензинових агрегатів об'ємом 3 і 4 л і турбодизеля об'ємом 3 літри. Всі версії отримають 9-ступінчасту АКПП.