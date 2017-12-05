В Мережі з'явилися перші фото інтер'єру нового покоління Mercedes-Benz Sprinter. Як запевняє автовиробник, новий фургон буде повністю розсекречено в кінці лютого наступного року.

Судячи з фотографій, комерційний фургон отримає кермо з сенсорними кнопками (таке ж, як на S-класі) і мультимедійний комплекс з системою Mercedes PRO connect. Дизайн салону із круглими повітроводами виконаний у дусі останніх моделей марки.

Рясна кількість кнопок на кермі явно вимагатиме звикання

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Як запевняє виробник, новий Sprinter стане частиною концепції "інтернету речей". Вона передбачає зв'язок через інтернет всіх водіїв фургонів одного автопарку з менеджерами, які зможуть віддалено контролювати не тільки місцезнаходження кожної машини, але навіть і рівень палива в реальному часі.

Мультимедійна система така же, як і в інших представників марки

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Серійне виробництво Sprinter має розпочатися навесні. Автомобілі будуть виробляти на заводах в Людвигсфельді та Дюссельдорфі.

Щодо зовнішності нового Sprinter мало інформації. Скоріш за все, він виглядатиме приблизно так.