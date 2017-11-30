У Лос-Анджелесі відбулася прем'єра седана CLS нового покоління. Новинка отримала оновлену гаму шестициліндрових моторів і кардинально новий інтер'єр. Продажі повинні стартувати в березні 2018 року.

Нове покоління CLS зберігає загальні риси попередника, але передня і задня частини седана зазнали суттєвих змін. Виросла і колісна база. Додаткові шість сантиметрів допомогли інженерам збільшити задні дверні отвори, що позитивно позначилося на зручності висадки і посадки пасажирів.

Інтер'єр нового Mercedes CLS повністю перероблений

Новий CLS успадкував від свого попередника більшість вузлів і агрегатів. Схеми підвісок і трансмісії залишилися попередніми. Моторна лінійка поки складається з двох дизельних і одного бензинового агрегату. Звісно згодом планується її розширення.

Панель приладів у нового CLS тепер складається з ... екрану

Обидві дизельні версії комплектуються одним і тим же 2,9-літровим двигуном різної потужності: 286 к.с. (600 Нм) і 340 к.с. (700 Нм). Базовий CLS 350d розганяється до першої сотні за 5,7 с, а більш потужний варіант CLS 450d вкладається рівно в п'ять секунд. Середня витрата палива в змішаному циклі у обох версій заявлена на рівні 5,6 л на сотню.

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Традиційно пропонується безліч варіантів оздоблення салону

Бензинова модифікація, крім самого мотора об'ємом 3,0 л, має ще й 48-вольтової електромережею. Потужність версії CLS 450 становить 389 к.с. Це дозволяє великому седану розігнатися до першої сотні всього за 4,7 секунди. Всі модифікації CLS комплектуються фірмовою системою повного приводу 4Matic і 9-ступінчастим автоматом.

Динаміка та економічність дизельних версій дійсно вражають

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Крім цього новий CLS отримав ряд опцій, які раніше були доступні тільки седану S-Class. Для замовлення доступна система напівавтономного водіння. Також за доплату німці готові встановити світлодіодні фари з найбільшою в світі дальністю освітлення – 650 метрів.

Новий Mercedes CLS має більш агресивніший дизайн

Перше покоління Mercedes CLS дебютувало 2004 році. Через шість років модель повністю оновилася, отримавши крім седана версію в кузові універсал. У 2014-му CLS був підданий рестайлінгу і продається в такому вигляді на нашому ринку до сих пір. Ціни на модель починаються від 1 935 490 грн.

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