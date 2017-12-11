Nissan Leaf першого покоління став найпопулярнішим електромобілем у світі. Чим відрізняється нове покоління Ліфа, яке почне продаватись в 2018 році?

В січні 2018 році у США почнеться продаж нового покоління Nissan Leaf. У США він буде коштувати 29990 доларів.

Про час появи новинки в Україні поки достеменно невідомо, однак за інформацією представництва Nissan Motor в Україні, зняття податків на електромобілі пришвидшить прийняття рішення про вивід Leaf на наш ринок. Тим більше, що перше покоління Ніссан Ліф серед українців дуже популярне. Модель незмінно займає перше місце серед вживаних електромобілів, що ввозяться до нашої держави.

Отож, перша відмінність другого покоління Nissan Leaf від першого – в дизайні. Попередник мав досить оригінальний дизайн, який багато кому був не до душі. Виробник навмисне зробив його не таким, як інші свої моделі, щоб підкреслити, що це – електромобіль.

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Друге покоління Nissan Leaf виконано у стилістиці нових авто Nissan і тепер має більш привабливий вигляд.

В порівняльній таблиці, складеній NissanPartsPlus, вказано основні відмінності нового та старого Nissan Leaf (мається на увазі версія для американського ринку). Втім, зважаючи на те, що більшість Nissan Leaf першого покоління, які експлуатуються в Україні, привезені саме з США, ця інформація буде корисною і для наших автовласників.

Основні характеристики автомобілів Nissan Leaf 2018 та 2011

Оскільки Leaf 2018 року важчий за перше поколіня, Nissan надав йому потужний двигун потужністю 110 кВт (147 к.с.). Він допомає йому досягти від 0 до 60 миль/год (96 км/год) за 8,8 секунди, у порівнянні з 10 секундами попередника.

Нова модель також більш аеродинамічна, має більшу батарею, вдвічі більший запас ходу та більший багажник.

Нагадаємо, що електрокари заряджатимуться всього за хвилину.