Столицю засипало снігом, а всі під'їзди до неї були заблоковані застряглими фурами. Саме в таких умовах почався тест-драйв українськими дорогами оновлених Nissan X-Trail 2017.

Кілька оновлених кросоверів Nissan X-Trail вирушили в подорож у розпал снігової стихії в центральній частині України. Більшість з них були передньоприводними.

Щоб потрапити з Києва до Білої Церкви, зазвичай водії користуються магістральною трасою Е95, яку кияни називають "Одеська". Але не цього разу. Наслідки снігопадів змусили групу українських ЗМІ скористатися іншим маршрутом. Адже перед Білою Церквою дорога була заблокована магістральними вантажівками, які застрягли на засніженій дорозі.

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Під час тест-драйву Nissan X-Trail працівники МНС за допомогою серйозної техніки як раз розтягували фури. Поліція перекрила трасу, і ми поїхали в об'їзд. Відразу при в'їзді в село Магала ми згорнули на Фастовець, а потім на Фастів. Минаючи цей райцентр Київської області, дісталися першої точки нашої подорожі – до Білої Церкви.

Ця дорога була вже розчищена, та і транспорту на ній вистачало.

Далі було цікавіше – від Білої Церкви ми подалися на Сквиру, потім на Погребище і Турбів. Кінцева мета нашої подорожі – Вінниця. До неї ми їхали через пустельні вузькі польові дороги, укритий снігом і розбитий льодом асфальт або навіть стару бруківку.

Крім нас, тут їздили хіба що самотні рейсові автобуси, а між селами – автобуси, що розвозять в школу дітей.

В арсеналі журналіста Auto 24 був передньопривідний Nissan X-Trail, взутий у корейські нешиповані зимові шини Hankook pike RW11.

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Рестайлінгові Nissan X-Trail, що поставляються в Україну, оснащуються атмосферними бензиновими моторами об'ємом 2.0 і 2.5 потужністю 144 к. с. і 171 к. с., а також турбованим дизельним двигуном об'ємом 1.6 л потужністю 130 к. с. і обертовим моментом 320 НМ. Саме автомобіль з останнім силовим агрегатом і варіатором був у нас на тест-драйві.

Дизельний мотор справно тягнув важкий кросовер, йому непогано підходить коробка передач – варіатор. При плавному розгоні він імітує роботу автоматичної коробки, набираючи і знижуючи оберти двигуна. І тільки при спробі різко прискоритися варіатор тримає мотор в зоні максимальних обертів, супроводжуючи це поганим звуком. Хоча при цьому прискорення не вражає. Втім, така манера їзди властива більшості автомобілів з варіаторами.

Підвіска показала себе з кращого боку на всіх покриттях – вона м'яко відпрацьовувала нерівності, а ходи дозволяли долати чималі перешкоди. Великий дорожній просвіт в 210 мм давав можливість не турбуватися за прохідність, навіть якщо на дорозі була колія або насипаний бруствер зі снігу.

Кермо відрізнялося достатньою інформативністю і дозволяло чітко спрямовувати машину по заданій траєкторії.

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Як на засніженій дорозі, так і на розкислому снігу або чистому льоді, X-Trail впевнено тримав дорогу. Навіть якщо при повороті задню частину автомобіля трохи зносило, це легко коригувалося роботою керма і системою стабілізації.

Таким чином, за час подорожі автомобілі жодного разу нас не підвели. Жоден X-Trail не забуксував і не зійшов з дистанції. Більше того, кілька разів ми з допомогою цього кросовера допомагали витягати менш удачливих колег зі снігової пастки.

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Дорога назад була набагато легшою. Траса "Вінниця – Бердичів – Житомир – Київ" виявилася розчищена до асфальту – мабуть, наслідки візиту прем'єра на свою малу Батьківщину.

І тільки місцями на другій смузі залишилися укочений сніг та льодові нарости. По розчищеній трасі ми на X-Trail їхали з максимально дозволеною швидкістю 130 км/год, і машина прекрасно тримала дорогу.

Дизельний двигун не розорив нас своїм "апетитом". Незважаючи на складні дорожні умови і низьку середню швидкість, ми не використали повного баку палива. По дорозі до Вінниці середня витрата палива склала 8,6 л на 100 км, а до Київа – 6,6 л.

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Оновлений Nissan X-Trail легко відрізнити від моделі 2014 року по новій решітці радіатора, яка заходить нижче на бампер, "пласким" логотипом, в який заховані датчики систем безпеки.

Ззаду ліхтарі стали повністю світлодіодними, змінився і бампер.

В профіль новий Nissan X-Trail виділяється хромованими бічними молдингами, розташованими в нижніх частинах дверей, і новим дизайном колісних дисків.

Нові бампери зробили автомобіль довшим на 50 мм – до 4690 мм

Оновлений Nissan X-Trail отримав нові кольори – оранжево-перламутровий, перламутрово-червоний, перламутрово-синій металік і темно-коричневий перламутровий.

У салоні рестайлінгового Nissan X-Trail – нове рульове колесо D-подібної форми. Воно може оснащуватися підігрівом.

Функцією підігріву можуть бути оснащені не тільки передні, але й задні сидіння.

На задньому ряді багато простору для ніг пасажирів, спинка нахиляється, а диван може посуватися. Але при відкиданні підлокітника відкривається отвір з салону в багажник.

Крім електричної системи відкривання і закривання дверей багажника, в оновленій моделі з'явилася можливість безконтактного управління – помахом ноги під бампером.

На підлозі багажника встановлені полички, які приховують таємний відділ.

Інформаційно-розважальна система Nissan Connect має функцію кругового огляду, але якість картинки не найкраща.

Світлодіодні фари з адаптивною системою освітлення виявилися дуже зручними вночі під час руху поза населеними пунктами. Вони самостійно включали дальнє світло за відсутності зустрічного транспорту і вимикали – при його наближенні.