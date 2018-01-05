Корейський виробник позашляховиків SsangYong показав перше зображення свого нового пікапу.

Новинка, збудована на платформі нового позашляховика Rexton, буде продаватись під назвою Musso. Про це SsangYong повідомив на своїй офіційній сторінці у Фейсбук.

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Під цією назвою раніше продавились звичайні позашляховики, а пікапи називались Actyon Sports. Тепер пікапи отримають своє, дещо призабуте ім’я.

Ніяких технічних подробиць корейці не повідомили. Відомо тільки, що дебют новинки відбудеться на Женевському автошоу у березні 2018 р.

Нагадаємо, що нове покоління Volkswagen Touareg покажуть в Китаї.