Який двигун вибрати – це означає зрозуміти, що краще: великий мотор чи маленький. Половина успіху у виборі автомобіля полягає саме в цьому.

Тема "що краще" щодо об'єму двигуна в наш час особливо актуальна. Оскільки ми маємо задоволення спостерігати співіснування силових агрегатів різних поколінь – як звичних старих атмосферників більш-менш пристойного об'єму, так і новомодних малооб'ємних двигунів, з турбонаддувом і безпосереднім вприскуванням й масою інших, більш складних систем. Незважаючи на істотну різницю у літражі, за багатьма характеристиками вони аналогічні, тож який об'єм двигуна вибрати, ми тут і поговоримо. За великим рахунком, майже всі наші викладки будуть актуальні і для бензинових моторів, і для дизельних.

Початковий рівень

В нашій країні цей тип силових агрегатів поширений мало, бюджетні моторчики мінімального об'єму зазвичай встановлюють на машини базових, "порожніх" комплектацій, які продаються погано. Як правило, це атмосферні агрегати об'ємом 0,9 - 1,1 л.

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Малооб’ємний мотор на малих авто – сьогодні цей принцип уже не працює

Якщо чесно, такий мотор цілком міг би влаштувати громадянина (громадянку), який щодня неспішно пересувається на роботу і з роботи, заїжджаючи по дорозі в гастроном і дитячий садок. Але у нашій країні такі маленькі моторчики вважаються ганебними і вибираються рідко. Однак, автовиробники представляють їх як економ-варіант, і економія тут виходить в першу чергу за рахунок ціни та мінімальної базової комплектації машини.

Що ж стосується витрат на експлуатацію, то тут все складніше. По-перше, обслуговування маленького двигуна є зовсім не дешевшим, ніж звичайного, а витрата палива може досягати суттєвих величин, оскільки мікролітражний агрегат при активній їзді і повному завантаженні машини змушений працювати в режимі високих обертів та частих перемикань трансмісії.

Крім іншого, їзда в такому стилі скорочує ресурс малопотужного двигуна. До того ж деякі автовиробники позиціонують такі мотори як одноразові, що не підлягають капітальному ремонту. Тож якщо машина з базовим мотором купується на більш-менш тривалий термін, варто поцікавитися у фахівців перспективами його капремонту. Одне застереження: на міських машинках А-класу двигуни такого літражу можуть бути безальтернативними, та не завжди це привід відмовитися від покупки, адже на маленьких машинах і вимоги до моторів не настільки суворі.

Мотор для всіх

Масовий сегмент для середньостатистичного українського власника – це двигуни об'ємом 1,3 – 1,6 л на сімейних хетчбеках і седанах. Такі агрегати – універсальні, це справжні трудівники, вони щодня возять власника по місту, чималі вантажі на дачу, а всю сім'ю на літній відпочинок. Це природні для них завдання.

Двигун об’ємом 1,4 – 1,6 л – оптимальний для легковика С-класу

Ці двигуни при розумному навантаженні гарантують помірну витрату палива і терпиму динаміку, необхідну для впевненої і безпечної їзди. Мінус моторів "середнього обсягу" мабуть тільки в тому, що задоволення від прискорень від них не отримаєш. Хоча, приємні винятки бувають.

При виборі двигунів даної літражної групи вже потрібно предметно цікавитися конструкцією, оскільки тут зустрічаються деякі "навороти", які ускладнюють сервіс та ремонт силового агрегату, наприклад, системи впуску і газорозподілу. Проте в цілому конструктори вважають ці мотори масовими і намагаються зробити їх якомога практичнішими.

Кому гарячіше?

Будь-яка марка, що поважає себе, в числі іншого пропонує комплектації для власників, які володіють певними амбіціями та хочуть виділитися. Таким драйверам потрібні двигуни із запасом потужності й крутного моменту. Для найбільш популярних європейських розмірів машин це движки об'ємом до 2,0 – 3,0 л. Нерідко наявність такого "серця" під капотом передбачає зміни і в інших системах: гальма з підвищеною ефективністю, низькопрофільні колеса, винятково автоматична трансмісія.

Дволітрові мотори тепер ставлять навіть на позашляховики

Не всі знають, що такі силові агрегати не просто надають машині кращу динаміки. Додатково власник отримує більше комфорту за рахунок рівної й тихої роботи двигуна, рідших і плавніших перемикань передач. Цікаво, що мотори значного обсягу не завжди споживають більше палива, адже в багатьох режимах вони працюють "впівсили". Саме тому вони часто надійніші та довговічніші за малооб'ємні двигуни. З іншого боку, великі мотори іноді виявляються дорожчими в утриманні, їм треба більше масла, антифризу і свічок, дорожчі фільтри та ін.

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Цікаво, що в даній групі моторів, як і в попередній, теж є свої винятки, хоча і в "іншу" сторону. Так, на догоду ринковій кон'юнктурі виробники можуть комплектувати машини моторами більшого об'єму, але, м'яко кажучи, зі звичайними характеристиками. Наприклад, таке практикується з модифікаціями автомобілів для американського ринку, де люблять літражні дефорсовані мотори.

Великий V-подібний двигун гарно звучить та добре їде

Згадуючи тему "американців", можна відмітити і типові для цього ринку багатоциліндрові агрегати об'ємом 4,0 – 6,6 л. Як правило, віддача цих моторів неадекватна їх обсягові, не кажучи вже про паливну економічність. Але тут уже мова йде про певний культ, і радити що-небудь немає сенсу. Тим більше, що покупець, який придивляється до типових американських автомобілів, вибору особливо і не має: якщо не V8, то V6, що в цілому – не така вже й велика різниця.



В наше досліження не потрапили малооб`ємні двигуни з турбонадувом, побудовані за канонами даунсайзингу. Про ці маленькі, але спритні агрегати ми розповімо наступного разу. А поки що – бажаємо вам правильно оцінити свої потреби і співставити їх з тим, що пропонують ринок і автовиробники.

Нагадаємо також, що нещодавно наші експерти обоговорювали тему: Що краще – бензин чи дизель: який вибрати двигун.