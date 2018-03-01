Знявши з електричного седана усі "зайві" панелі, водій покращив його прискорення від нуля до 60 миль на годину на одну десяту секунди. А це немало, якщо мова йде про перегони.

Tesla Model S P100D Ludicrous Plus – найшвидша модель з Пало Альто на сьогоднішній день. Прискорення від 0 до 60 миль на годину займає у електричного седана 2,3 секунди. Ентузіасту з YouTube-каналу Tesla Racing Channel вдалось покращити цей час.

Молодий чоловік зняв з автомобіля усі зайві панелі, знизивши масу автомобіля на 227 кілограмів. Також стандартні шини автомобіля були замінені на комплект фірми Mickey Thompson. Це дозволило покращити час прискорення до “сотні” на одну десяту секунди. Щоправда невідомо, яку комплектацію Model S він використовував, адже версія Ludicrous Speed розганяється за 2,4 секунди. У цьому випадку отриманий результат виявляється ще більш успішним.

Як зазначає автор відеоролика, 2,2 секунди – не так вже й сильно відрізняється від заявлених характеристик спорткара Tesla Roadster, котрий поки що не потрапив до замовників. Його показник прискорення від 0 до 60 миль/год – 1,9 секунди.

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