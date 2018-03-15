В Україні стартували продажі оновленого Kia Sorento. Тепер для нашого ринку автомобіль пропонується в трьох комплектаціях і тільки з 8-ступінчастою АКПП.

Дизайн Sorento не отримав радикального оновлення. Автомобіль оснащено новими бамперами, світлодіодними передніми і задніми ліхтарями. Решітка радіатора вирізняється матовим хромованим покриттям, а гамма кольорів поповнилася двома новими рішеннями. В інтер'єрі з'явилися багатофункціональне кермо, оновлена панель приладів та новий блок клімат-контролю.

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Що стосується технічних нововведень, то оновлений Sorento став першим кросовером Kia, укомплектованим новою восьмиступінчастою класичною автоматичною коробкою передач. Ціна стартової версії Business, починається від $38 500. На сходинку вище стоїть версія Prestige яка коштує від $42 000. Найбільш дорогою є версія Luxury, ціни на яку стартують з позначки $48 300.