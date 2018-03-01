"Твій хід, Ілоне" написано величезними літерами на рекламному білл-борді з новою Hyundai Kona Electric.

Такий собі “тролинг” Tesla та її власника Ілона Маска влаштувала компанія Hyundai. “Перший електричний компактний кросовер вже тут”, гордо заявляє слоган.

Самий факт, що один з топових виробників апелює до молодої компанії Tesla, є багатозначним. Але Hyundai не без іронії натякає час, з яким їй вдалось реалізувати свій проект з випуску копактного кросовера і постійні затримки у виробництві Tesla. Так, компактний кросовер Model Y від Тесла був анонсований раніше за Kona, але до його випуску справа дійде не раніше наступного року. Не виключено, що й тут буде певна затримка.

"Твій хід, Ілоне" написано величезними літерами на рекламному білл-борді з новою Hyundai Kona Electric. “Перший електричний компактний кросовер вже тут”, зазначено меншими буквами.

Що ж до самого об’єкта реклами – нового Hyundai Kona Electric, то першим клієнтам його обіцяють доставити вже в кінці цього року – на початку наступного. Нагадаємо, Kona Electric – електрична версія моделі з такою ж назвою. Кросовер буде випускатись у двох комплектаціях: з батареєю 39,2 кВт*ч потужністю 135 к.с. і запасом ходу у 300 км, а також акумулятором на 64 кВтч, 204 к.с. та запасом ходу у 470 км.



Фото: Hyundai Kona Electric / Hyundai

Також цікаво: Nissan об'єднався з Mercedes для роботи над новим спорткаром серії Z