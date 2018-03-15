Японська компанія вирішила піти тим же шляхом, що й головний конкурент: нова Toyota Supra розроблена спільно з BMW і матиме німецького аналога у формі Z4.

Nissan готує наступника для спорткара 370Z. Наразі невідомо, яку назву отримає нове купе, але для його розробки японський виробник об’єднався з Mercedes.

Обидві компанії вже мають успішний досвід співпраці, тож для того, аби зменшити витрати на розробку, вони працюють над наступним Z разом. Звичайно, модельний ряд німецького виробника також поповнить нове компактне спорткупе. А завдяки співпраці, обидві новини будуть дешевшими, ніж були б при самостійній розробці.

Подібний альянс утворили трохи раніше Toyota та BMW. Японці хочуть отримати нову Supra, а німці – Z4. Цікаво, що Toyota Supra – прямий конкурент Nissan 350Z/370Z. А BMW, як відомо, давно міряється силами з Mercedes.

Як повідомляє motor1 з посиланням на японське видання Response, дебют моделі слід очікувати на автошоу у Лос-Анджелесі у 2019 році. За інформацією від інсайдерів з Mercedes, новий Nissan Z у базовій комплектації матиме 2-літровий турбований мотор Мерседес. Більш продуктивній версії пророкують 3-літровий V6 від Infiniti Q60, що з різними налаштуваннями має потужність у 300 та 400 к.с. Не виключена й поява “гарячої” версії від Nismo.

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