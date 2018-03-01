Кілька років тому Honda встановила подібний рекорд, та нещодавно він був побитий. Японський виробник підготував "апарат помсти".

Ви можете запитати навіщо? Тому що це весело. Любительські перегони на газонокосарках проводяться з того часу, як перші автоматичні “тракторці” з’явились у домовласників. Останнім часом забава почала набирати серйозних обертів.

У 2013 році Honda разом з британською гоночною командою Team Dynamics створила дуже швидкий апарат, названий Mean Mower – Зла Косарка. Садовий тракторець обладнали модифікованим літровим двигуном від Honda VTR Firestorm потужністю у 109 к.с. Косарка розганялась до сотні швидше за Porsche 911 та мала максимальну швидкість у 187 км/год. Такий показник був зафіксований у Книзі рекордів Гіннессу. Однак нещодавно рекорд був побитий.

Аби повернути собі лаври лідера, Honda підготувала новий проект для садоводів-гонщиків – Mean Mower Mk. 2. Цього разу для його створення було використано найпотужніший мотоциклетний двигун з тих, що є в Honda: літровий мотор від спортбайка CBR1000R Fireblade. Потужність цього агрегату складає 189 к.с. та 114 Нм крутного моменту.

Хонда запевняє, що Mean Mower Mk. 2 зможе досягти швидкості у 215 кілометрів на годину. Спробу встановити новий рекорд на газонокосарці виконає Джессіка Хокінс – колишня чемпіонка Британії з картінгу та пілот команди Excelr8 Motorsport у перегонах Mini Challenge.

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