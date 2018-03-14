Здається, більшого сенсорного дисплея у автомобілі ми ще не бачили. Усі органи управління внутрішніми системами та мультімедійні функції цього електричного кросовера винесені на гігантський "планшет".

Кажуть, що у Tesla гігантські операційні дисплеї, та порівняно з китайським кросовером Roewe Marvel X вони здаються не більшими за смартфон.

На шпигунських фото, що з’явились на сайті CarNewsChina, показано інтер’єр нового кросовера для азійського ринку, що має величезний сенсорний екран. Як видно на знімку, дисплей має єдиний фізичний контролер унизу панелі. Більше ніяких клавіш довколо водійського крісла не помітно, тож, очевидно, усі органи управління функціями автомобіля та мультимедіа сконцентровані в одному блоку та управляються через сенсорний дисплей. Точний розмір екрану встановити не вдалось.

Roewe Marvel X – новий електричний кросовер, котрий готується до прем’єри на автосалоні в Пекіні у квітні цього року. Модель призначена, в першу чергу, для китайського ринку. Модель належить до авто середнього розміру, маючи габарити 4678/1919/1616 мм та колісну базу у 2800 мм. Авто матиме пару електродвигунів загальною потужністю у 187 к.с. Марка Roewe належить корпорації Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC), що випускає також автомобілі GM та Volkswagen для внутрішнього ринку.

Фото: Roewe Marvel X / carnewschina.com

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