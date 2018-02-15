Компактний хетчбек отримає незалежну від нафти версію, завдяки співпраці з альянсом Peugeot-Citroen.

Opel Corsa нового покоління отримає електричну силову установку. Випуск почнеться у кінці 2019 року на заводі PSA в Сарагосі.

Відтоді як марка Opel приєдналась до сім'ї PSA, компанія почала нарощувати оберти по електрифікації своїх моделей. Наразі генеральний директор компанії Opel Мікаель Лохшеллер підтвердив плани по виходу повністю електричного хетчбека Corsa. Клієнтські поставки плануються на початок 2020 року.

Corsa отримає деяки агрегати від свого електричного родича Ampera-e (відомого за океаном як Chevrolet Bolt). Корса має стати першою з трьох моделей Opel, що матиме електричну версію. Інші дві мають з’явитись не раніше 2024 року.

Читайте також: Volvo інтригує рекламним відеороликом про універсал V60