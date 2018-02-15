"Створено для поколінь" - такий рекламний лозунг нового універсалу, що вже давно очікував на фейсліфтинг. Побачити автомобіль вживу можна буде на автосалоні у Женеві.

У короткому 22-секундному відео з назвою "Designed for Generations" Volvo знайомить з історією універсалу, починаючи зі знакового P1800 ES і закінчуючи тізером нового V60.

На відео показано дуже мало від нового універсалу. Кілька кадрів з решіткою радіатора, віконною лінією, та частину центрального тонелю з руків’ям трансмісії – оце й усе.

Як і XC60 та V90, новий Volvo V60 базується на модульній платформі SPA. Універсал отримає цілий ряд чотирьохциліндрових двигунів. Усі шпигунські фотографії натякають також на гібридну версію моделі. Висока ймовірність, що топова комплектація матиме комбінацію з 2-літрового бензинового двигуна та електромотора, загальною потужністю близько 400 кінських сил.

Презентація нового V60 запланована на 21 лютого – на Facebook буде вестись пряма трансляція зі штаб-квартири Volvo. А побачити автомобіль наживо можна буде вже на Женевському автосалоні наступного місяця.

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