До цього часу в мережі були поширені тільки три фото оновленого кросу в топовом виконанні GT-Line, зараз же з'явилися повноцінні фотодобірки.

Нагадаємо, корейський виробник представив рестайлінговий Kia Sportage в кінці травня поточного року, правда тоді нам показали тільки “оспортівленну” версію моделі. Зараз австралійський підрозділ марки анонсував старт продажів “паркетника”, супроводивши цю подію публікацією фотоподборок різних версій.

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У процесі рестайлінгу Sportage отримав нові бампера. На передньому перероблені слоти протитуманних фар і додалася декоративна вставка по всій ширині, а радіаторна решітка обзавелася новою текстурою. Крім того, була розширена колірна гамма кузова і з'явилися нові дизайни коліс розмірністю 16-19 дюймів.

У салоні автомобіля практично нічого не змінилося - екран інформаційно-розважальної системи позбувся рамки, але зберіг розміри - від 7 до 8 дюймів в залежності від версії. Злегка оновився кермо і додалися нові матеріали обробки.

Оновлення технічної начинки залежить від географії продажів. На австралійському ринку оновлений Sportage отримав восьмиступінчастою "автомат" і дизель об'ємом 2,0 літра. Для європейського ринку планується новий базовий турбодизель об'ємом 1,6 літра в двох варіантах потужності (115 і 136 к.с.), замість колишнього об'ємом 1,7 літра, “м'яка” гібридна система з стартер-генератором і 48-вольтової електросистемою для версій з двигунами 2.0 CRDi.