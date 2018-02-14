Японський електричний спорткар встановив новий рекорд прискорення до 100 км/год, покращивши навіть власний показник з паспортних даних.

Aspark OWL – японський електричний гіперкар, що вперше з’явився перед публікою восени 2017 року на Франкфуртському автосалоні. Вже за кілька місяців після появи, автомобіль встановив світовий рекорд у прискоренні.

Розробка автомобіля велася з 2014 року. Лише через три роки японці наважились показати автомобіль спільноті, заявивши, що він здатен подолати відмітку у 100 кілометрів на годину усього за 2 секунди. Двомісний суперкар оснащений двома 40-кіловатними електоромоторами, по одному на кожну пару коліс. Дорожній болід здатний подолати на одній зарядці батарей і комплекті суперконденсаторів до 150 км, а максимальна швидкість заявлена ​​на рівні 280 км/ч.

Кузов автомобіля та значну частину деталей виготовлено з композитних матеріалів, що забезпечило вагу у 850 кг. Крім того, форми гіперкара забезпечують йому низький коефіцієнт опору повітрю. Висота гіперкара – 990 мм, а мінімальний кліренс – усього 90 мм.

11 лютого на тестовому полігоні в префектурі Точігі в Японії відбулися швидкісні заїзди електричного суперкара. За даними телеметрії автомобіль в першому заїзді розігнався від 0 до 100 км/год за 1,89 секунди. Під час другого заїзду результат виявився трохи гіршим – 1,921 с. Проте, заявлений компанією на автошоу у Франкфурті показник динаміки розгону до 100 км/год за 2 секунди було не лише підтверджено, а й покращено.



Aspark OWL є серійним дорожнім автомобілем. Усього японська компанія планує випустити 50 таких авто, кожен з яких коштуватиме приблизно 3,5 мільйона євро.

Читайте також: хтось замовив унікальний McLaren 570S Spider на День Святого Валентина