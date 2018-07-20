Усе, що міг зробити у цей час охоронець – знімати відео на свій телефон.

Подробиці цього інциденту невідомі. Що змусило дівчину вдатись до силових прийомів у боротьбі зі шлагбаумом та де було зроблено цей запис, але видовище гідне перегляду.

На білому Volkswagen Polo встановлені московські номери, а дівчина одягнена у тренувальний спортивний костюм, з чого можна зробити висновок, що пригода трапилась у спортклубі десь у столиці Росії. Дівчина спочатку пробувала підняти шлагбаум вручну, однак рейка не фіксувалась у верхньому положенні, тоді вона його просто відігнула, сіла собі в машину й поїхала.

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