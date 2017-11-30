У Мережі з'явилися перші офіційні зображення нового Volkswagen Jetta, а на офіційному сайті вже включений зворотний відлік часу, що залишився до прем'єри новинки.

Канадське відділення Volkswagen опублікувало офіційний тизер із зображенням Volkswagen Jetta нового покоління, але жодних технічних подробиць поки не повідомляють. Судячи з лічильника, офіційну презентацію варто очікувати в рамках Детройтського автосалону – через 49 днів.

Втім, судячи за неофіційними фотографіями, які вже гуляють у Мережі, седан зовні зміниться несильно. Але використання модульної платформи MQB збільшить його колісну базу, тож машина здаватиметься більш присадкуватою і динамічною. Незважаючи на близьку спорідненість з останнім Golf, в Jetta будуть оригінальні фари, радіаторні грати і бампер. А задня оптика виконана в стилі седана Audi A3.

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Голова північноамериканського відділення марки Генріх Вокбен обіцяє велику кількість преміальних матеріалів обробки в салоні і багате технічне оснащення моделі. Природно, ці обіцянки повинні якимось чином відбитися на ціні.

Для ринку Північної Америки нова Jetta буде комплектуватися 1,5- і 2,0-літровими бензиновими турбомоторами. Про дизельні версії, у світлі недавніх подій, можна забути. Зате через рік інженери обіцяють потішити любителів екології гібридним варіантом.

Неофіційні фото VW Jetta (фото Autologia).

Нагадаємо, що німецький TUV опублікував рейтинг надійності вживаних авто.