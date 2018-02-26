Компанія Nissan повністю розсекретила великий позашляховик збудований на базі пікапа Nissan Navara.

В мережі з’явились офіційні фото новітнього позашляховика Nissan Terra. Він призначений для азіатського ринку, планів його поставко в Україну наразі немає. Для азіатських ринків будуть пропонувати Nissan Terra як в 5-, так і 7-місному виконанні.

Його габарити складають 4882 х 1850 х 1835 мм, а колісна база завдовжки в 2745 мм.

В якості силового агрегату Nissan Terra буде використовувати бензиновий двигун об’ємом 2,5 літра віддачею в 184 кінських сили, турбодизельий двигун об’ємом 2,5 л. потужністю 190 к.с., 2.3-літровий двигун dCi потужністю 163 к.с. та 3,0-літровий дизельний двигун потужністю 190 к.с. Всі мотори можуть працювати в парі як з 6-ступінчастою механічною коробкою передач, так і з 7-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

Офіційний дебют новинки відбудеться навесні на черговому автошоу в Китаї.

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