Сильний снігопад сильно ускладнив рух київськими дорогами. Ранковий час пік був пов'язаний з серйозними пробками.

За інформацією КМДА, заради ліквідації наслідків стихії задіяно 450 одиниць техніки. Вони забезпечені необхідною кількістю сипучих матеріалів. Також до Києва заборонений в'їзд вантажних автомобілів і вантажівок.

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Комунальні служби просять водіїв користуватися громадським транспортом, щоб уникнути утворення заторів та надати можливості безперешкодного пересування снігоприбиральної техніки.