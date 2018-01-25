В Интернете появились первые фотографии серийной BMW 8 Series. Снимки сделаны в мастерской, видимо автомобиль еще тестируется перед полномасштабным серийным производством.

Премьера новинки должна состояться в марте на Женевском автошоу. Внешне она очень напоминает концепткар, показанный в прошлом году, но выглядит более сдержано.

Пока производитель показал только тизер – вид автомобиля сзади в темноте.

Но в Сети уже есть шпинские снимки “живого” автомобиля. Правда, пока не очень качесвтенные.

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Внутри BMW 8 Series можно заметить экран вместо традиционной панели приборов, крупный тачскрин на центральной консоли. Судя по шильдику на крышке багажника, эта BMW 8 Series оборудована 4,4-литровым V8 мощностью 450 л.с. Вполне вероятно, что вслед за этой версией появится модификация BMW M8 с двигателем на 600 л.с.

Смотрите видео, как звучит BMW 8 Series: