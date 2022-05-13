Підприємці простять чиновників послабили контроль за автомобільними перевезеннями та максимально спростити усі бюрократичні на час воєнного стану.
Федерація роботодавців транспорту України (ФРТУ) звернулась до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням сприяти спрощенню вимог до вантажних транспортних засобів та кваліфікації водіїв для забезпечення логістичних потреб країни.
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Відповідний лист ФРТУ направила до Прем’єр-міністра України, Міністра інфраструктури та Голови Державної регуляторної служби України, йдеться у заяві федерації.
В умовах блокування роботи портів України та ризиків руйнування залізничної інфраструктури вантажні автоперевезення є дієвим механізмом забезпечення логістичних процесів країни, зазначають у ФРТУ. Тому федерація пропонує спростити регулювання у цій сфері, щоб забезпечити безперебійне переміщення вантажів. Зокрема, мова про таке:
- Зупинити дію норм щодо необхідності отримання дозволів для перевезення негабаритних вантажів, великотоннажних вантажів, експортно-імпортних дозволів.
- Виключити вимогу наявності ліцензії під час перевезення небезпечних вантажів під час воєнного стану.
- Надати можливість повного перевантаження транспортного засобу, що рухається під митним контролем.
- Зупинити на час воєнного стану дію норми закону щодо накладання адміністративно-господарських санкцій за перевищення габаритно-вагових норм, надати можливість здійснювати перевезення з максимумом вантажопідйомності.