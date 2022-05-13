Підприємці простять чиновників послабили контроль за автомобільними перевезеннями та максимально спростити усі бюрократичні на час воєнного стану.

Федерація роботодавців транспорту України (ФРТУ) звернулась до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням сприяти спрощенню вимог до вантажних транспортних засобів та кваліфікації водіїв для забезпечення логістичних потреб країни.

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Відповідний лист ФРТУ направила до Прем’єр-міністра України, Міністра інфраструктури та Голови Державної регуляторної служби України, йдеться у заяві федерації.

В умовах блокування роботи портів України та ризиків руйнування залізничної інфраструктури вантажні автоперевезення є дієвим механізмом забезпечення логістичних процесів країни, зазначають у ФРТУ. Тому федерація пропонує спростити регулювання у цій сфері, щоб забезпечити безперебійне переміщення вантажів. Зокрема, мова про таке: