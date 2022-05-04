Уперше з початку війни Укртрансбезпека відновила штрафування перевізників за перевантаження. У перший день було виписано 19 штрафів.
За перші 12 годин роботи посту габаритно-вагового контролю поблизу пункту пропуску “Маяки-Удобне” (автомобільна дорога М-15 “Одеса-Рені”) інспектори Укртрансбезпеки зважили 280 транспортних засобів.
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Складено 19 актів про порушення габаритно-вагових норм.
17 транспортних засобів рухалися із перевищенням встановленої норми понад 30%.
Найбільша встановлена вага ТЗ – 59 т при максимально допустимій для такого типу ТЗ - 42 т.
Нагадаємо, з 1 жовтня 2021 року штрафи за порушення габаритно вагових норм складають:
- від 5 % до 10 % - 8 500 грн
- від 10 % до 20 % - 17 000 грн
- від 20% до 30 % - 34 000 грн
- більше 30 % встановленої норми - 51 000 грн.