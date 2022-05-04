Уперше з початку війни Укртрансбезпека відновила штрафування перевізників за перевантаження. У перший день було виписано 19 штрафів.

За перші 12 годин роботи посту габаритно-вагового контролю поблизу пункту пропуску “Маяки-Удобне” (автомобільна дорога М-15 “Одеса-Рені”) інспектори Укртрансбезпеки зважили 280 транспортних засобів.

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Складено 19 актів про порушення габаритно-вагових норм.

17 транспортних засобів рухалися із перевищенням встановленої норми понад 30%.

Найбільша встановлена вага ТЗ – 59 т при максимально допустимій для такого типу ТЗ - 42 т.

Нагадаємо, з 1 жовтня 2021 року штрафи за порушення габаритно вагових норм складають: