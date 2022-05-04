Впервые с начала войны Укртрансбезопасность возобновила штрафование перевозчиков за перегрузку. В первый день было выписано 19 штрафов.

За первые 12 часов работы поста габаритно-весового контроля вблизи пункта пропуска “Маяки-Удобне” (автомобильная дорога М-15 “Одесса-Рени”) инспекторы Укртрансбезопасности взвесили 280 транспортных средств.

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Составлено 19 актов о нарушении габаритно-весовых норм.

17 транспортных средств двигались с превышением установленной нормы более 30%.

Наибольший установленный вес ТС – 59 т при максимально допустимом для такого типа ТС – 42 т.

Напомним, с 1 октября 2021 года штрафы за нарушение габаритно-весовых норм составляют: