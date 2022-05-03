С начала войны работа по контролю за перегрузкой была остановлена. Сейчас Укртрансбезопасность вновь начинает работу и будет штрафовать перевозчиков.

Закрытие морских портов существенно увеличило нагрузку на автодороги южных регионов, в частности Одесской области.

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Мониторинг транспортных средств, который осуществлялся в течение апреля департаментом государственного надзора (контроля) Укртрансбезопасности, выявил системное несоблюдение перевозчиками габаритно-весовых норм, что негативно влияет на состояние дорожного покрытия и затрудняет движение по автодорогам.

3 мая Укртрансбезопасность возобновляет осуществление контроля за соблюдением габаритно-весовых норм. Особое внимание будет уделено автомобильной дороге М-15 “Одесса-Рени”. В частности, возле пункта пропуска "Маяки-Удобное" начнет работу пост габаритно-весового контроля.

Для обеспечения прозрачной работы, на территории поста установлено камеры видеонаблюдения.