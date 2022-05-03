З початку війни робота по контролю за перевантаженням була зупинена. Зараз Укртрансбезпека знову починає роботу та буде штрафувати перевізників.

Закриття морських портів суттєво збільшило навантаження на автошляхи південних регіонів, зокрема Одеської області.

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Моніторинг транспортних засобів, який здійснювався впродовж квітня департаментом державного нагляду (контролю) Укртрансбезпеки, виявив системне недотримання перевізниками габаритно-вагових норм, що негативно впливає на стан дорожнього покриття.

3 травня Укртрансбезпека поновлює здійснення контролю за дотриманням габаритно-вагових норм. Особливу увагу буде приділено автомобільній дорозі М-15 “Одеса-Рені”. Зокрема, поблизу пункту пропуску “Маяки-Удобне” розпочне роботу пост габаритно-вагового контролю.