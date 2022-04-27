В Укравтодоре утверждают, что в результате боевых действий было повреждено 23 тыс. км дорог. Из них 500 км – уже расчищены.

Разрушение дорожного покрытия в результате боевых действий получили около 23 000 километров дорог общего пользования, из них 8 000 км дорог – это дороги государственного значения. Об этом сообщил в эфире всеукраинского телемарафона первый заместитель председателя Укравтодора Андрей Ивко.

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По его словам, из 500 км расчищенных дорог 212 км дорог – это расчистка улиц Ирпеня, Бучи и других городов и городков.

"Также мы уже возвели на сегодня 18 временных переправ, объездов, обходов и в дальнейшем будем это выполнять. Сегодня мы делаем таким образом, чтобы всеми дорогами можно было двигаться и были объезды", – сказал Ивко.

Как информируют в Укравтодоре, на трассе Киев-Чоп М-06 в поселке Стоянка, где был разрушен мост, сейчас уже есть объезд. На дороге Р-30, где въезд в город Ирпень, временная переправа была сделана меньше чем за неделю. Там также сейчас выполняются проектно-изыскательские работы и будет сделан новый мост.

Ивко отмечает, что на всех направлениях ведутся круглосуточные работы. В качестве примера он привел трассу Киев-Чернигов Р-69, где уже сделаны переправы, и трассу Н-12 на Сумщине, где в городке Климентово также сделана временная переправа.