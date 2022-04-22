В Киевской области от остатков уничтоженной военной и гражданской техники, обломков снарядов расчищено более 300 км дорог. Однако на дорогах до сих пор остается огромное количество посторонних предметов: бетонных блоков, противотанковых ежей, мешков с песком и др.

“На сегодня расчищено: Ирпень – 113 км дорог и улиц, Буча – более 30 км, Бородянка – 20 км, Ворзель – 8 км, Гостомель – 4 км. Всего удалось расчистить более 300 км дорог и улиц Киевской области”, – сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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В течение суток в области подвели свет в 29 населенных пунктов, в 91 уже есть газ. Восстановлено движение на семи переправах. Продолжаются работы по обустройству восьми переправ возле уничтоженных мостов.

В Броварах, по словам советника главы ОП, в результате ракетного удара было обесточено 72% города. Услуги по электро- и водоснабжению уже восстановлены в полном объеме.

“Ирпеньводоканал” полностью запустил водоснабжение во всю систему Бучи, но из-за отсутствия электроэнергии вода есть только там, где дома размещены ниже водопроводных сетей. В городе удалось частично восстановить мобильную связь, начато восстановление окон в домах.

В Бородянке специалисты в ближайшее время смогут возобновить работу канализации.

Также сейчас, по словам чминовника, в Житомирской области дорожники планируют в течение месяца восстановить переправу на трассе М-21. Временная переправа будет иметь две полосы движения.

В Харькове восстановили газоснабжение в пяти жилых домах, ремонтируют кровли, сети водоснабжения, отопления, продолжается работа по уборке парков. Часть жителей Балаклеи также может уже пользоваться газом. В Дергачах к свету подключено 2 200 потребителей. В селах Емцы и Шелкоплясы полностью восстановлено газоснабжение.

В Черниговской области начат ямочный ремонт на транспортных коридорах в направлении Киева.

В Сумской области продолжается обследование на взрывоопасные предметы пострадавших сооружений. Во всех общинах проводится временное присоединение к электросетям.