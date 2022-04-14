В Киеве наводят порядок после зимы и уже начали ямочный ремонт дорог.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что судьба капитальных и текущих ремонтов пока неизвестна, но опасные для движения недостатки дорожного полотна будут устраняться.

Читайте На дороги постепенно возвращают указательные знаки

В частности, даже в условиях военного положения и сложной экономической ситуации, дорожные службы осуществляют ремонты дорог, где это крайне необходимо – там, где образовались выбоины и ямы после зимнего периода. Планы по капитальным и текущим ремонтам пришлось несколько отсрочить. А работы по аварийному ямочному ремонту продолжаются во всех районах города. В частности, техника и бригады "Киевавтодора" работают на улицах: Чорновила, Емельяновича-Павленко, Соломенской, Леся Курбаса, Верховинной, Кольцевой дороге, Малевича, Константиновской, на площади Победы и в Тверском тупике", – рассказал Виталий Кличко.