Дорожные знаки и указатели населённых пунктов снимали для дезориентации противника. Теперь в ряде регионов в этом нет нужды.
На дороги Украины стали возвращать снятые в начале войны знаки и указатели. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий в эфире 1+1.
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Дорожные знаки, а также указатели населенных пунктов и направления движения снимали или меняли местами, чтобы запутать вражеские войска и замедлить продвижение. Нередко вместо них устанавливали другие знаки.
Теперь во многих освобожденных регионах, а также в Западной Украине такие меры уже не нужны, ведь они лишь усложняют логистику и дезориентируют водителей. К тому же, под угрозой безопасность дорожного движения.
Поэтому в Укравтодоре решили возвращать снятые дорожные знаки на место. Кроме этого, восстанавливается дорожная разметка и уменьшается количество блокпостов. В то же время Алексей Белошицкий подчеркнул, что в областях, где продолжаются боевые действия, возвращать таблички точно не будут.