Дорожные знаки и указатели населённых пунктов снимали для дезориентации противника. Теперь в ряде регионов в этом нет нужды.

На дороги Украины стали возвращать снятые в начале войны знаки и указатели. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий в эфире 1+1.

Читайте также: В Киеве сняли все знаки "80 км в час"

Дорожные знаки, а также указатели населенных пунктов и направления движения снимали или меняли местами, чтобы запутать вражеские войска и замедлить продвижение. Нередко вместо них устанавливали другие знаки.

Теперь во многих освобожденных регионах, а также в Западной Украине такие меры уже не нужны, ведь они лишь усложняют логистику и дезориентируют водителей. К тому же, под угрозой безопасность дорожного движения.