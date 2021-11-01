С 1 ноября в Киеве максимальная скорость движения ограничена на уровне 50 км/ч.

В ночь с 31 октября на 1 ноября Центр организации дорожного движения демонтирует 90 дорожных знаков 3.29 “Ограничение максимальной скорости движения до 80 км в час”. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов.

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По его словам, изменения будут на семи участках улично-дорожной сети столицы:

Набережное шоссе;

Приднепровское шоссе;

Столичное шоссе;

проспект Бажана;

улица Саперно-Слободская;

улица Набережно-Рыбальская от Гаванского моста до улицы Электриков;

проспект Шухевича от Северного моста до Бальзака.

С 1 ноября по 1 апреля максимально разрешенная скорость движения по дорогам Киева – 50 км/ч кроме участков, где разрешенная скорость еще ниже.