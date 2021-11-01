З 1 листопада в Києві максимальна швидкість руху обмежена на рівні 50 км/год.

У ніч з 31 жовтня на 1 листопада Центр організації дорожнього руху демонтує 90 дорожніх знаків 3.29 “Обмеження максимальної швидкості руху до 80 км на годину”. Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

Читайте також: У Парижі бігуни почали системно перевищувати швидкість руху, встановлену для авто

За його словами, змін зазнає сім ділянок вулично-дорожньої мережі столиці:

Набережне шосе;

Наддніпрянське шосе;

Столичне шосе;

проспект Бажана;

вулиця Саперно-Слобідська;

вулиця Набережно-Рибальська від Гаванського мосту до вулиці Електриків;

проспект Шухевича від Північного мосту до вулиці Бальзака.

Із 1 листопада до 1 квітня максимально дозволена швидкість руху шляхами Києва – 50 км/год окрім ділянок, де дозволена швидкість є ще нижчою.