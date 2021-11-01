З 1 листопада в Києві максимальна швидкість руху обмежена на рівні 50 км/год.
У ніч з 31 жовтня на 1 листопада Центр організації дорожнього руху демонтує 90 дорожніх знаків 3.29 “Обмеження максимальної швидкості руху до 80 км на годину”. Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов.
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За його словами, змін зазнає сім ділянок вулично-дорожньої мережі столиці:
- Набережне шосе;
- Наддніпрянське шосе;
- Столичне шосе;
- проспект Бажана;
- вулиця Саперно-Слобідська;
- вулиця Набережно-Рибальська від Гаванського мосту до вулиці Електриків;
- проспект Шухевича від Північного мосту до вулиці Бальзака.
Із 1 листопада до 1 квітня максимально дозволена швидкість руху шляхами Києва – 50 км/год окрім ділянок, де дозволена швидкість є ще нижчою.