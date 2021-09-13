Після обмеження до 30 км / год швидкості автомобілів на вулицях Парижа французькі бігуни почали долати цей ліміт під час пробіжок.

З початком осені столиця Франції ввела новий швидкісний ліміт практично на всіх своїх вулицях, змусивши автомобілістів пересуватися не швидше 30 км / год. Заборона викликала резонанс в суспільстві, так як одні парижани хвалили нововведення за безпеку і зниження шуму, а інші нарікали на черепашачу швидкість пересування.

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Ситуацією скористався магазин спортивних аксесуарів Distance, який вирішив запустити рекламну кампанію про любителів швидкості під назвою Outlaw Runners / "Бігуни-злочинці". В рамках даного проекту любителі бігу виходили на пробіжки і намагалися видати свій максимум навпаки камер автоматичної фіксації порушень ПДР.

Для підготовленого легкоатлета завдання "вибігти" з 30 км / год, порушивши тим самим правила, не є великою проблемою (наприклад, Усейн Болт на фініші стометрівки долає швидкість 44 км / год), так що порушників в результаті набралося більше, ніж достатньо.

Потім представники Distance розпечатували стоп-кадри "порушників" і розміщували їх в соцмережах, а також розвішували їх на вулицях в рамках своєї партизанської рекламної кампанії Outlaw Runners. В результаті бренд одночасно поліпшив власну впізнаваність і привернув додаткову увагу суспільства до неоднозначної ситуації з радикальним обмеженням швидкості руху на дорогах.