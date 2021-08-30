У Парижі заробили швидкісні обмеження для автотранспорту - не більш ніж 30 км / год. Таким чином влада хоче підвищити безпеку міста і збільшити надходження від штрафів.

Заборона не поширюється на кільцеву дорогу, деякі бульвари і великі авеню, наприклад Єлисейські поля. На кільцевій можна як і раніше їздити зі швидкістю 70 км / год, а по бульварах - зі швидкістю 50 км / год на годину.

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Якщо вірити опитуванням, яке провів соціологічний інститут Ifop, 61% парижан вітає дані обмеження. Жителі передмістя, навпаки, незадоволені ініціативою.

Мер Парижа Анн Ідальго обіцяла ввести це обмеження на торішніх виборах. Також їй вдалося збільшити кількість велосипедних доріжок і скоротити автомобільні парковки, чим також не задоволені автомобілісти.

Також є інформація, що в наступному році більшості транспортних засобів буде повністю заборонено в'їжджати в центральний район Парижа. Це дозволить зробити історичний центр французької столиці практично повністю пішохідним та може викликати акції протесту.