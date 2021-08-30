В Париже заработали скоростные ограничения для автотранспорта - не более 30 км/ч. Таким образом власти хотят повысить безопасность города и увеличить поступления от штрафов.

Запрет не распространяется на кольцевую дорогу, некоторые бульвары и большие авеню, например Елисейские поля. На кольцевой можно по-прежнему ездить со скоростью 70 км/ч, а по бульварам – со скоростью 50 км/ч в час.

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Если верить опросу, который провел социологический институт Ifop, 61% парижан приветствует данные ограничения. Жители пригорода, наоборот, недовольны инициативой.

Мэр Парижа Анн Идальго обещала ввести это ограничение на прошлогодних выборах. Также ей удалось увеличить количество велосипедных дорожек и сократить автомобильные парковки, чем также недовольны автомобилисты.

Также есть информация, что в следующем году большинству транспортных средств будет полностью запрещено въезжать в центральный район Парижа. Это позволит сделать исторический центр французской столицы практически полностью пешеходным и может вызвать акции протеста.