Киевские чиновники провели очередной раунд коммуникаций с норвежской компанией "Q Free" - одним из лидеров управления интеллектуальными транспортными системами, которые используются в крупных городах США и Европы.

Представители компании уже были в Киеве и анализировали нашу дорожно-транспортную сеть и подготовили предложения, которые, по их мнению, можно будет применить в Киеве.

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Эти и другие предложения от ведущих компаний по управлению ИТС мира рассматривают на рабочей группе в Центре организации дорожного движения.

По мнению специалистов при условии качественного управления трафиком существующая улично-дорожная сеть Киева имеет дополнительный резерв для повышения пропускной способности почти на 20%. ИТС предполагает затор еще до того, как он возникнет, и перенаправляет автомобильные потоки на менее загруженные участки дорог. Искусственный интеллект в автоматическом режиме меняет циклограммы светофорных объектов десятки раз в час в зависимости от трафика.

В результате это улучшает управление трафиком, экономит средства и недели на год личного времени киевлян.

Или будет воплощена такая система пока неизвестно, ведь киевская власть сейчас сознательно борется с автомобилистами: устанавливает антипаркувальні столбики, обустраивает пешеходные зоны, забирает у автомобилистов полосы движения под общественный транспорт…