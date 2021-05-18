И, как ни странно, не с помощью открытия новых пешеходных зон, установки антипарковочных столбиков или увеличением количества эвакуаторов. Просто чиновники решили наконец адекватно настроить светофоры.

В Киеве обещают ввести интеллектуальную транспортную систему (ИТС), которая позволит сэкономить до 30% времени участникам дорожного движения. Об этом сегодня заявил заместитель председателя КГГА Константин Усов.

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"Мы начали консультации с мировыми компаниями, которые имеют опыт внедрения интеллектуальных транспортных систем и которые подтверждают, что в таком городе как Киев можно быстро построить систему анализа и интеллектуального управления трафиком", – сказал Константин Усов.

Он отметил, что при условии качественного управления трафиком существующая улично-дорожная сеть Киева имеет дополнительный резерв для повышения пропускной способности почти на 30%. Это означает, что при имеющемся количестве жителей граждане смогут тратить на треть меньше времени, чтобы доехать до места работы или домой.

По словам заместителя председателя КГГА, Центр организации дорожного движения имеет все возможности для внедрения такой смарт-системы. Работники Центра имеют доступ примерно к 6000 камерам видеонаблюдения для мониторинга транспортных потоков в Киеве.

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"Эта интеллектуальная система сможет предсказать затор еще до того, как он возникнет, и перенаправить автомобильные потоки на менее загруженные участки дорог. Для этого не нужны капитальные финансовые вложения в строительство развязок. Это возможно сделать только благодаря интеллектуальным математическим решениям и новым технологиям управления трафиком. Такие решения являются алгоритмически сложными, они производятся не людьми, а программными комплексами, искусственным интеллектом, который в режиме онлайн собирает массив информации, анализирует его и автоматически принимает решение по оптимизации трафика", – сообщил Константин Усов.