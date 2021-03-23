За незаконную эвакуацию автомобиля Инспекцией по парковке нужно подавать в суд. Сделать это очень легко, ведь все образцы документов и бланки заявления есть в свободном доступе.

Недавно киевский водитель через суд взыскал с Инспекции по парковке 10 000 грн расходов за необоснованную эвакуацию автомобиля.

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Инспектор по парковке Киевского городского совета во время обхода территории обнаружил автомобиль, который, по его мнению, был припаркован с нарушением Правил. В связи с этим инспектор выписал постановление на штраф в сумме 510 грн на основании ч. 3 ст. 122 КУоАП.

Этого инспектору показалось недостаточно. Поэтому кроме штрафа он решил еще и эвакуировать автомобиль на штрафплощадку. Поэтому он вызвал специальную технику, которая эвакуировала автомобиль на специальную площадку.

Вернувшись, водитель обнаружил что автомобиля на месте стоянки нет. Для получения обратно автомобиля водителю пришлось потратить свое время и средства. В частности, только за возвращение временно задержанного транспортного средства со штрафплощадки водителю пришлось оплатить расходы по транспортировке и хранению автомобиля в размере 1 616 грн.

Водитель крайне возмутился такими последствиями и подал иск в суд. Иск обосновал тем, что привлечение его к административной ответственности является незаконным, а потому ему подлежат возмещению все причиненные такими действиями убытки.

В иске водитель просил отменить постановление о наложении штрафа и взыскать все понесенные им в дальнейшем моральные и материальные убытки. По результатам рассмотрения дела суд отменил постановление инспектора по парковке о привлечении водителя к административной ответственности (Решение от 16.03.2021 по делу №761/26944/20).

При этом, суд обязал Департамент транспортной инфраструктуры Киевского городского совета возместить водителю причиненные материальные убытки, понесенные в результате противоправной эвакуации и хранения транспортного средства на специальной площадке в размере 1616 грн. Также присудил взыскать 6500 грн расходов на юридическую помощь и 2102 грн судебного сбора. Решение суда вступило в законную силу и обжалованию не подлежит. Общая сумма составила 10 218 грн.

Эти средства 10 218 грн могут быть взысканы в порядке регресса непосредственно с Инспектора, который своими неправомерными действиями причинил все эти убытки. Эта ситуация должна научить инспектора действовать в соответствии с законом, а не по своему усмотрению.