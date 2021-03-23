За незаконну евакуацію автомобіля Інспекцією з паркування потрібно подавати в суд. Зробити це дуже легко, адже всі зразки документів та бланки заяви є у вільному доступі.

Нещодавно київський водій через суд стягнув з Інспекції з паркування 10 000 грн витрат за безпідставну евакуацію автомобіля.

Читайте також: Як відсудити гроші за евакуйоване авто

Інспектор з паркування Київської міської ради під час обходу території міста виявив автомобіль, який, на його думку, був припаркований з порушенням Правил. У зв’язку з цим інспектор виписав постанову на штраф в сумі 510 грн на підставі ч.3 ст.122 КУпАП.

Цього інспектору здалося недостатньо. Тому окрім штрафу він вирішив ще й евакуювати автомобіль на штрафмайданчик. Тому він викликав спеціальну техніку, яка евакуювала автомобіль на спеціальний майданчик.

Повернувшись, водій виявив що автомобіля на місці стоянки немає. Для отримання свого авто водієві довелося витратити свій час та кошти. Зокрема, лише за повернення тимчасово затриманого транспортного засобу зі штрафмайданчика водієві довелося оплатити 1 616 грн.

Водій вкрай обурився такими наслідками та подав позов до суду. Позов обґрунтував тим, що притягнення його до адміністративної відповідальності є незаконним, а тому йому мають відшкодувати всі завдані такими діями збитки.

У позові водій просив скасувати постанову про накладення штрафу і стягнути всі понесені ним надалі моральні та матеріальні збитки. За результатами розгляду справи суд скасував постанову інспектора з паркування про притягнення водія до адміністративної відповідальності (Рішення від 16.03.2021 у справі №761/26944/20).

При цьому, суд зобов’язав Департамент транспортної інфраструктури Київської міської ради відшкодувати водієві заподіяні матеріальні збитки, понесені внаслідок протиправної евакуації та зберігання транспортного засобу на спеціальному майданчику у розмірі 1616 грн. Також присудив стягнути 6500 грн витрат на правничу допомогу та 2102 грн судового збору. Рішення суду набрало законної сили та оскарженню не підлягає. Загальна сума склала 10 218 грн.

Ці кошти 10 218 грн можуть бути стягнуті у порядку регресу безпосередньо з Інспектора, який своїми неправомірними діями заподіяв всі ці збитки. Ця ситуація мала б навчити інспектора діяти відповідно до закону, а не на власний розсуд.